Bakan Uraloğlu: Acil durum için Rize'ye 14 milyon lira destek sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ndeki "Koordinasyon Toplantısı"nın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile basın toplantısı düzenledi.

Yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Uraloğlu, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'de yaklaşık 48 saat bir yağmur süreci yaşandığını dile getirdi.

Uraloğlu, "Özellikle Çanakçı ilçesinde 450 kilograma varan bir yağmurun oluştuğunu belirtmek isterim. Daha çok etki ettiği bölge ise Rize Taşköprü'de 356 kilogram. Yine İkizdere Çağrankaya'da 338 kilogram ve Güneysu Handüzü'nde ise 307 kilogram yağış gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Bölgede gerçekleşen yağışın büyüklüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Rize'ye yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram yağmur düştüğünü hesap edersek yaklaşık yüzde 15 civarında ama Çanakçı'daki rakam herhalde yüzde 20'leri de geçen bir rakamdan bahsediyoruz. Yoğun yağış oldu." diye konuştu.

Meteorolojinin uyarılarından sonra kentte alınmaya başlanan önlemlerle can kaybının önüne geçildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gerek bölgemizde, gerekse ülkemizin diğer taraflarında yaşamış olduğumuz sel ve heyelana dayalı oluşan hasarların giderilmesi noktasında aldığımız önlemlerin ne kadar işe yaradığını hep beraber gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün sadece hasarlardan bahsediyoruz"

Uraloğlu, afetin ilk anından itibaren kendilerinin de sahada olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi biz afetin ilk anından itibaren Gençlik ve Spor Bakanımız, AFAD Başkanımız, Valimiz, milletvekillerimiz, il başkanımız ve yine genel başkan yardımcımızla sahada olduk. Bütün ekiplerimizle beraber. Özel İdaremiz, Karayollarımız, DSİ'miz, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, sahil güvenlik, orman idaremiz, bütün belediyelerimizle beraber sahada olduk. Yine Telekom ile beraber AFAD'la beraber sahada olduk. Ben özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum. Bakın bu büyüklükten daha az bir büyüklükte 2021 yılında Batı Karadeniz'de olan sel taşkınında biz birçok canımızı kaybetmiştik maalesef. Ama çok şükür bugün sadece hasarlardan bahsediyoruz, kapalı birkaç yoldan size bahsedeceğim. Çok şükür bir can kaybı yok. Her kimin emeği geçmişse ben hepsine teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çok şükür sadece 5 yaralı kardeşimiz var. İyidere-İkizdere yolunda tam geçişleri sırasında yolda oluşan bir göçme sonucu 5 vatandaşımız orada bir trafik kazasına tek taraflı maruz kaldılar. Bunlardan bir tanesi taburcu oldu. Diğer dört tanesinin tedavileri devam ediyor. Heyetimizle onları da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür onların da bir hayati tehlikesi yok. Bu da bizim için elbette kıymetli."

Bakan Uraloğlu, vatandaşlardan gelen çağrıların anında karşılandığına dikkati çekerek, "Toplamda 70 vatandaşımızı kendi çağrıları üzerine güvenli bölge ulaştırdık ve herhangi bir sıkıntıları yok. 31 kapanan köy yolunu açtık. Halihazırda iki tane köy yolumuz ve mahalle yolumuz kapalı durumda." dedi.

Ayder Yaylası'ndan 18 kişi tahliye edildi

Kentte 1428 personel, 567 makine ve ekipmanla sahada çalışıldığına işaret eden Uraloğlu, "Üç helikopter bölgemize intikal etti. Sahil Güvenlik, jandarma ve Genelkurmay Başkanlığımızdan iki tane daha yarın intikal edecek herhangi bir ihtiyaç olması durumunda. Ayder'den aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı tahliye ettiler. Eğer ihtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Ekipler karla mücadele ederek ilerliyor

Uraloğlu, Ayder'e ilk giden helikopterde teknik ekiplerin de yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onlar oradaki GSM haberleşmesini sağlama noktasında gayret ediyorlar. Çok dar bir lokasyonda iletişim sağlıyorduk acil durumlar için şimdi onu inşallah yarın sağlamış olacağız. Yine aynı şekilde ne olur ne olmaz diye Özel İdare ekiplerimizi yayla yollarından yola çıkarmıştık. Yaklaşık 1 metreye varan kar mücadelesi yaparak ekiplerimiz ilerledi. Belki 1 saat içerisinde Ayder'e de varmış olacaklar. Yani ihtiyaten onları da çıkarmış olduk onlar da sürece katkı sağlıyorlar."

"Şehrimize yaklaşık 14 milyon liralık bir nakit sağlanmış oldu"

Hasar tespitleri konusunda ekiplerin yarından itibaren sahada olacağı bilgisini veren Uraloğlu, "Bütün vatandaşlarımızın bu anlamdaki oluşan zararlarını veya kamunun oluşan zararlarını, yolda oluşan zararlarını da tespit edecekler ve onun da gereğini inşallah biz yapmış olacağız. Acil durum için AFAD'dan 10 milyon lira ve 4 milyon lira da sosyal yardım ödeneği olarak şehrimize yaklaşık 14 milyon liralık bir nakit sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, en fazla hasarın Ardeşen-Çayeli-Ayder güzergahında olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Öncelikle Çamlıhemşin'e kadar belli bölümlerde hasar olmakla beraber ulaşabiliyor olduk ve çalışmalarımız devam etti ama esas Çamlıhemşin'den yukarıya doğru bugün helikopterle de görme imkanımız oldu. Öncesinde dronlarla ulaşmıştık. Toplam 8 noktada ciddi hasarlar oluştu. Derenin debisinin çok ciddi şekilde yükselmesi sonucu özellikle şehir hastanemizdeki antifer beton blokları bu noktada kullandığımızı, yine önemli bir tahkimatı oradan ve farklı ocaklardan naklederek kullandığımızı söylemek isterim. Hemen Çamlıhemşin çıkışındaki Hala Tüneli inşaatının olduğu bölgede çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah bu sabaha kadar orada bir geçiş sağlamayı umuyoruz."

Bakan Uraloğlu, hasarların ortadan kaldırılacağı zamana kadar ekiplerin sahada olacağını belirtti.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sahada gece gündüz çalışan tüm ekiplere teşekkür ederek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada etkin bir şekilde çalışmaktadır." dedi.

Yağışın ardından Uraloğlu ile sahadaki çalışmaları yönettiklerini dile getiren Bak, "Kendisi teknik olarak detaylı bilgileri verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor. Biz bilgi veriyoruz, kendisi arıyor. Çok şükür bizleri mutlu eden şey, herhangi bir can kaybının olmaması. Çok çok önemli. Bakanımızın da ifade ettiği gibi 5 yaralımız var." dedi.

Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızdan ricamız uyarılara dikkat etmeleri. Bu çok çok önemli. Burada uyarı sisteminin devreye girmesiyle vatandaşlarımızın uyarılması ve tahliyelerinin yapılması çok büyük bir olayı önlemiş oldu. Bu çok çok önemli. Bakanımızın ifade ettiği gibi geçmişte yaşadığımız afetlerdeki can kayıplarımız karşısında buradaki sonuçların ortaya çıkması daha az hasarla sürecin yönetilmesi, devletimizin bu afetle ilgili yaptığı çalışmalardaki yatırımları, DSİ'nin yaptığı işler, Karayollarının yaptığı işler, yine Özel İdarenin yaptığı işler sahada aktif bir şekilde çalışan devletimizin tüm unsurları var. Her zaman olduğu gibi devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır, 7/24 vatandaşımızın hizmetindedir."

En kısa zamanda Ayder Yaylası'na ulaşılacağına işaret eden Bak, "Oradan vatandaşlarımızın çok rahat bir şekilde ulaşımını temin edeceğiz." diye konuştu.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Yine Milli Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına, Sahil Güvenliğe, sağladıkları hava desteği, lojistik destek için teşekkür ediyoruz. Yine Karayollarının ve DSİ'nin ummalı çalışması sahada bizleri çok motive ediyor. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu saatte de çalışmalar devam ediyor. Devletimizin bu gücü çok kıymetli ve önemli. Bölgemiz her zaman sel ve baskınlarla mücadele etmiştir. Daha da güçlüyüz. Makine ekipmanımızla, insan gücümüzle, tecrübemizle sahadayız. Tekrar geçmiş olsun diliyoruz vatandaşlarımıza. Allah böyle afetler göstermesin. Tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Ülkemiz güçlüdür. Bu işi de layıkıyla başaracak ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Aynı şekilde Giresun'a, Trabzon'a, Rize ve Artvin'e çok çok geçmiş olsun."