21.09.2025 21:43

Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında yer aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın, Filistin Devleti'ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer aldığını ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya tarihin doğru tarafında yer aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

"İngiltere, Kanada ve Avustralya, Filistin Devleti'ni tanıyarak tarihin doğru tarafında yer almış ve insanlık değerleri doğrultusunda önemli bir adım atmışlardır." ifadesini kullanan Yılmaz, bölgesel ve küresel barış için, İsrail yönetiminin işlediği soykırıma, insani değerleri ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan uygulamalarına insanlık ittifakı olarak çok daha etkili şekilde cevap verilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i tanıdı
Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i tanıdı

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması, işgal ve etnik temizlik yoluyla iki devletli çözümü ortadan kaldırma girişimlerine güçlü bir yanıt olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuku, adaleti, diplomasiyi, insani değerleri ve mazlum Filistin halkının haklı davasını en gür şekilde savunmaya devam edecektir."

Cevdet Yılmaz İsrail'in Gazze Soykırımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız
