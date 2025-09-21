İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu’nda insanlığın ortak vicdanını dillendirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, "23 Eylül’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendirecek. Bu kürsüden yükselecek ses; Filistin’den Afrika’ya, Karabağ’dan Ukrayna’ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacak" dedi.

Duran sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyinin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ilan etmişti.

Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya beşten büyüktür” ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye’nin değil; insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül’de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz"