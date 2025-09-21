Açık 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.09.2025 20:41

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu’nda insanlığın ortak vicdanını dillendirecek

İletişim Başkanı Duran, "23 Eylül’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendirecek. Bu kürsüden yükselecek ses; Filistin’den Afrika’ya, Karabağ’dan Ukrayna’ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacak" paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız, BM Genel Kurulu’nda insanlığın ortak vicdanını dillendirecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, "23 Eylül’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bir kez daha insanlığın ortak vicdanını dillendirecek. Bu kürsüden yükselecek ses; Filistin’den Afrika’ya, Karabağ’dan Ukrayna’ya kadar tüm mazlum coğrafyaların sesi, adaletin ve hakkaniyetin haykırışı olacak" dedi.

Duran sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, özellikle insani krizlerin çözümünün, Güvenlik Konseyinin veto yetkisini haiz ülkelerin insafına bırakılmasının hiçbir izahının olmadığı ve bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden “Dünya 5’ten büyüktür” diyerek ilan etmişti.

Bu bakımdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya beşten büyüktür” ifadesi bir slogan değil; yeni bir küresel adalet düzeninin manifestosu niteliğindedir. Bu çağrı, sadece Türkiye’nin değil; insanlığın geleceğinin, barışın ve vicdanın çağrısı olarak yerini almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önceki BM Genel Kurulu hitaplarında olduğu gibi 23 Eylül’de de güçlünün değil haklının yanında duran bir vizyonun, küresel sisteme yeni bir yol haritası sunuşuna tanıklık edeceğiz"

ETİKETLER
Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Çelik: Filistin Devleti'nin tanınması soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevaptır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
20:21
Çelik: Filistin Devleti'nin tanınması soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevaptır
20:07
Yılmaz: Tasarımdan seri üretime kendi savaş gemisini denize indirebilen 10 ülkeden biriyiz
19:58
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü
19:09
Erzincan’da kaybolan 300 koyun İHA desteği ile bulundu
19:02
Karadeniz Bölgesi'nde 135 iş makinesi ve 183 personel ile taşkınlarla mücadele ediliyor
TEKNOFEST'te son günü heyecanı
TEKNOFEST'te son günü heyecanı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ