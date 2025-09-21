Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile bölgeyi ilgilendiren görüşmeler yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye gitti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları

Temaslarındaki en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak. Gazze'den yükselen çığlığı duyurmak için salı günü Birleşmiş Milletler kürsüsünde olacak.

Erdoğan'ın, New York programı yoğun geçecek. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek Filistin konferansına da katılacak. Erdoğan, New York'ta Türk Amerikan toplumuyla da bir araya gelecek. Türk-Amerikan Yönlendirme komitesinin düzenleyeceği yemekte konuşacak.

Cumhurbaşkanı'nın bir diğer programı ise iş dünyasıyla olacak. Türk ve Amerikan iş insanlarıyla Türk Evi'nde buluşacak.

Cumhurbaşkanı, çarşamba günü Birleşmiş Milletler İklim Zirvesine katılacak. Erdoğan New York’ta çok sayıda ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Amerika Birleşik Devletlerinde New York Programını tamamladıktan sonra Vaşington’a giderek

25 Eylül’de Donald Trump ile Beyaz Saray’da görüşecek. Erdoğan-Trump görüşmesinde askeri ve ticari konular ve küresel meseleler masada olacak.