Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.06.2026 14:09

Bakan Uraloğlu: 5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yasa Moon" ve "Nejat" isimli Türk sahipli gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptığını belirterek, "5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. İki enerji gemisinin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu: 5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu

Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin durumuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret eden Uraloğlu, "Savaşın başından beri Basra Körfezi'nde bulunan Yasa Moon ve Nejat isimli Türk sahipli gemiler 21 Haziran sabahı itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde çıkış yaptı." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, Türk sahipli gemilerin güvenliğinin öncelikli konu olduğunu vurgulayarak, savaşın başlamasından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Körfez'den ayrıldığını kaydetti.

11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçti
11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçti

Bölgedeki gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde anlık olarak takip edildiğinin altını çizen Uraloğlu, ihtiyaç duyulan durumlarda gemi işletmecileriyle de sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Uraloğlu, 22 Haziran itibarıyla Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde toplam 7 geminin bulunduğunu ve bu gemilerde görev yapan Türk gemi insanı sayısının 177 olduğunu hatırlattı.

Söz konusu 7 gemiden 1'inin Türk bayraklı olduğunu ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"5 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş talebinde bulundu. İki enerji gemisinin ise mevcut durumda çıkış talebi bulunmuyor. Türk gemilerinin ve gemi insanlarının güvenliğinin öncelikli konu. Bölgedeki gemilerimizi ve Türk gemi insanlarımızı anlık olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan gemilerle ilgili tüm gelişmeler yakından izleniyor, ilgili kurumlar koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Hürmüz Boğazı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne heyecanı yaşayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
CHP'de kurultay süreci eylül ayı itibarıyla başlatılacak
16:18
Kırıkkale'de mühimmat imha sahasında patlama: 2 kişi hayatını kaybetti
16:13
Orta Afrika'nın kadim Türk topluluğu: Türkay ailesi
16:06
BM raporu: İsrail, Filistinli çocukları kasten hedef alarak soykırım suçu işlemeye devam ediyor
15:41
Turka araç muayenelerinde kartlı ödemelerden komisyon almayacak
15:38
Yurt geneli yağış verileri ve barajların aktif doluluk oranlarını paylaşıldı
Karı koca, ata mirası ipek böceği yetiştiriciliğini yarım asırdır yaşatıyor
Karı koca, ata mirası ipek böceği yetiştiriciliğini yarım asırdır yaşatıyor
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
İletişim Başkanlığından ailelere rehber
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ