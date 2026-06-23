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Gündem
AA 23.06.2026 12:45

Ticaret Bakanı Bolat, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek, sınır kapılarındaki hizmet kalitesinin artırılmasından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Bolat, İçişleri Bakanı Çiftçi ile görüştü

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Çiftçi ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele gibi başlıkları ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Sınır kapılarımızdaki hizmet kalitesinin artırılmasından vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürüttüğümüz ortak çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, güvenli, güçlü ve müreffeh Türkiye hedefimize ulaşmak için kurumlarımız arasındaki işbirliğini, eşgüdümü ve ortak çalışma kültürünü daha da güçlendirmeye devam ediyoruz."

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