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Gündem
TRT Haber 23.06.2026 12:58

İletişim Başkanlığı'ndan Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı

İletişim Başkanlığınca, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik etmesi amacıyla “Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı” yayımlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı eserde, yeni iletişim teknolojilerinin aile yapısı üzerindeki etkileri kapsamlı bir bakış açısıyla ele alınırken, aile içi iletişimin önemine de dikkat çekiliyor.

Kitap, "Yeni İletişim Teknolojileri Çağında Çocuk Olmak", "Yeni İletişim Teknolojilerinin Gelişimiyle Değişen Ebeveynlik Rolleri" ve "Yeni İletişim Teknolojileri ve Dijital Ebeveynlik Konusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sunduğu Hizmetler” bölümlerinden oluşuyor.

Teknolojinin sunduğu fırsatlardan bilinçli bir şekilde yararlanma ve dijital dünyanın risklerine karşı bilinçli hareket etme konusunda ailelere yol gösteren kitap, önemli bir rehber niteliği taşıyor.

Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla birlikte risk ve tehditlerine de dikkat çekilen çalışmada, teknoloji bağımlılığından siber zorbalığa, kişisel veri ihlalinden dijital okuryazarlığa kadar pek çok güncel konu aile merkezli bir yaklaşımla ele alınıyor.

Aile içi iletişimin ve aile bireyleri arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik atılacak adımların değerlendirildiği eserde, teknolojik gelişmelerin aile hayatı üzerindeki etkileri ile bu süreçte ortaya çıkan güncel sorunlar tartışılıyor.

İletişim Başkanlığı'ndan Yeni İletişim Teknolojileri ve Aile El Kitabı

“Aile toplumun özünü, cevherini oluşturur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan kitabın takdim yazısında, ailenin, medeniyetin değerlerini nesilden nesile aktaran, toplumsal yapının temelini oluşturan en kadim ve en güçlü müessese olduğunu ve toplumun özünü, cevherini oluşturduğunu ifade etti.

İnsanın, hayata dair kavramları ve duygusal değerleri ilk olarak aile ortamında öğrendiğini belirten Erdoğan, merhamet, şefkat ve empatinin aile içinde kazanıldığına dikkati çekti.

Sevgi, saygı ve kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan ailenin, aynı zamanda millî ve manevi değerlerin çocuklara öğretilmesinde de önemli bir role sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, “İnsan için aile, kendini güvende hissettiği en sağlam sığınak ve en güvenli limandır.” dedi.

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte hayatın birçok alanında önemli değişim ve dönüşümler yaşandığını ifade eden Erdoğan, ailenin de bu dijital dönüşümlerden etkilendiğini aktardı.
Erdoğan, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı akımlardan, değerlerimizi aşındıran düşüncelerden ve aile ile toplum yapımızı tehdit eden her türlü anlayıştan korumak, hepimizin ortak vazifesidir.” ifadelerini kullandı.

“2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ olarak ilan ettik”

Erdoğan, “Böyle bir dönemde aile kurumumuz daha da güçlendirmek, nesillerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmek ve toplumsal dayanışmamızı pekiştirmek amacıyla 2025’te ilan ettiğimiz Aile Yılı’nı büyük bir kararlılık ve heyecanla sürdürüyoruz.” dedi.

2025 yılında aileyle ilgili çok sayıda çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti;
“Aile politikalarının uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla geliştirilmesi amacıyla 2026-2035 dönemini de “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan ettik.

Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında; Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum anlayışıyla hareket ederek aile kurumunu korumaya, güçlendirmeye ve gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi, güçlü aileler üzerine inşa edilmiş güçlü bir toplumla el birliği içinde hayata geçireceğiz.”

Kitap için tıklayınız.

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