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Gündem
TRT Haber 21.01.2025 09:53

Bakan Tunç: Yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç: Yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, olayla ilgili 6 Cumhuriyet Savcısı ile 5 kişilik bilirkişi heyetinin bölgeye gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı

"Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.

Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum".

 

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