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Gündem
TRT Haber 21.01.2025 06:11

Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesin yanı sıra Suriye'nin yeni yönetimiyle iş birliğinin artırılması ele alınacak. Terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

Kabine toplantısı yoğun gündemle toplanacak

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes, Suriye'de yeni dönemin inşası ve "Terörsüz Türkiye" hedefinde son durum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.

Toplantıda İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sahaya yansımaları ele alınacak. Türkiye'nin Gazze'ye destek adımları değerlendirilecek.

Yeni Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak

Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk resmi ziyaret geçen hafta gerçekleşmişti. Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet ile iki ülke arasında iş birliği, güvenlik ve sınır yönetimi konuları ele alındı. Kabinede bu konular da gündeme gelecek. Hem Ankara-Şam hattındaki iş birliği hem de bölgesel gelişmeler açısından son durum değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve ekonomide masada olacak

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile ilgili adımlar atılırken, terörle mücadele operasyonları da kararlılıkla sürüyor.

Bu konudaki son durum ile ekonomiye ait gelişmeler de kabinenin görüşeceği başlıklardan olacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Hamas İsrail Suriye
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