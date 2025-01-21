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Gündem
AA 21.01.2025 09:46

Yangınla ilgili 4 başmüfettiş ve 6 savcı görevde

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş ve 6 savcı görevlendirildi. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Yangınla ilgili 4 başmüfettiş ve 6 savcı görevde
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangına ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, olayla ilgili 6 Cumhuriyet Savcısı ile 5 kişilik bilirkişi heyetinin bölgeye gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

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Bolu Yangın Yılmaz Tunç Adalet Bakanlığı
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