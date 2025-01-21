Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir.
Rabb’im milletimizi her türlü afetten korusun".
January 21, 2025