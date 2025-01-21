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TRT Haber 21.01.2025 09:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yararlı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bolu Kartalkaya'da otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir"

"Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

İlgili kurumlarımız yangına müdahale çalışmalarını sürdürmektedir.

Rabb’im milletimizi her türlü afetten korusun".

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