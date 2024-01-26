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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 16:10

Bakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir." dedi.

Bakan Tunç: Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açılan davada, Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararı vermesini değerlendirdi.

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Kararın, Filistin'de akan kanın durdurulması ve insanlık suçunun sona erdirilmesi açısından olumlu olduğunu vurgulayan Tunç, "İsrail, Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbir kararına acilen uyarak insanlık suçuna son vermelidir." dedi.

"Uluslararası mekanizma ivedilikle harekete geçmelidir"

Tunç, "7 Ekim’den bu yana 11 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 26 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 64 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan İsrail, tedbir kararını acilen yerine getirerek saldırılarını bir an önce durdurmalıdır. Kararın uygulanması için uluslararası mekanizmanın da ivedilikle harekete geçmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Tüm dünya katliamları durdurmalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da verilen kararın İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemli olduğunu vurguladı.

 

Kurtulmuş, "Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum." dedi.

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