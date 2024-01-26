Bakan Güler Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Hatay'da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile valilik ziyaretinde bulundu, ardından da askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hatay’daki birlik ziyaretlerine devam ediyor. 2’nci Hudut Alay Komutanlığının ardından 8’inci Komando Tugay Komutanlığına geçen Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde… pic.twitter.com/4E8fpqmGLh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024

İlk olarak 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden Güler, ardından geçtiği 8'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.