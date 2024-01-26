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Gündem
AA 26.01.2024 16:06

Bakan Güler Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki 2'nci Hudut Alay Komutanlığı ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, Hatay'da, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile valilik ziyaretinde bulundu, ardından da askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

 

İlk olarak 2'nci Hudut Alay Komutanlığına giden Güler, ardından geçtiği 8'inci Komando Tugay Komutanlığındaki inceleme ve denetlemeleri sonrası yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

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