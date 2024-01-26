Muharrem İnce: Girebileceğimiz her yerde seçime gireceğiz

Muharrem İnce, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. İnce, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde CHP ile iş birliğine ilişkin, "Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız" dedi.

İnce şu sözleri söyledi:

"Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım? Değişmek başka şeydir. Başkalaşmak başka bir şeydir. Yani bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil, orası gençliğimin partisi gitmiş yerine başka bir şey gelmiş. Yani böyle bir ittifak kurabilmek, yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman konuşuruz. Her gün demlenirse nasıl kuracağım."