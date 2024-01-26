Bakan Uraloğlu: Kentlerimiz için 16,3 milyon euro hizmet alım sözleşmesi imzaladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek için gittiği memleketi Trabzon’da Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi açılış törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Trabzon'a ilk kez geldiğini öğrendiği Avrupa Birliği Delegasyonu Mali İşler Bölüm Başkanı Odoardo Como'ya, 'Dünya'daki cennete hoş geldiniz' dedi.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda, insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleri ve hızlı iletişim ağlarıyla, dünyada öncü olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerine de işaret etti.

Ulaşım ve iletişim yatırımlarını, kesintisiz kalkınmanın, rekabetçi bir ekonominin, sosyal etkileşimin, sürdürülebilir şehirciliğin ve refahın temeli olarak gördüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde son 22 yılda 100 yıllık işler yaptık. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 250 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonrada yaklaşık 195 milyar dolarlık yatırım yapmayı 2053 yılında kadar öngörüyoruz. Bunu da planladık" diye konuştu.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Yüksek standartlı, bölünmüş yollarla ülkemizin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu ise yaklaşık 3 bin 700 kilometreye yükselttik. 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 165 km’ye yükselttik. Mevcut olan demiryolu ağımızı da neredeyse sil baştan yeniledik. Gerek elektrifikasyon, gerekse sinyalizasyon alt yapısını tesis ettik. Yine ülkemizde sıfırdan yüksek hızlı tren yokken 2 bin 251 kilometrelik hızlı tren ağı inşa ettik. 2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan yaklaşık 338 milyona yükselttik. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 343 noktaya dünyada uçmaya başladık."

Uraloğlu, denizcilik alanında 152 olan uluslararası liman sayısını 190’a, 37 olan tersane sayısını 85’e, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitesini de 25 binin üzerine çıkardıklarını vurguladı.

Karadeniz ve Trabzon'da ulaşımın ana damarı olan Karadeniz Sahil Yolu'nu yine bu dönemde bitirdiklerini aktaran Uraloğlu, " Zigana tünelini, Maçka tünellerini, Tanjant yolunu bitirdik. Kanuni Bulvarı’nın en önemli bölümlerini bitirerek yine trafiğe açtık. Şimdi Boztepe-Değirmedenre bağlantısında çalışıyoruz. Aynı şekilde Maçka Yolu’nu doğrudan sahile bağlamak için tünel çalışmalarını hızlıca yürütüyoruz. Kışın geçit vermez KOP’ta tünel çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"Yeni havalimanı için çalışmalara başladık"



Mevcut Trabzon Havalimanı'nda öncelikli olarak yapılması gereken yapılan inşaatına başladıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pisti ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatalım istiyoruz. . Sonrasında Trabzon Havalimanı’nın yapım sürecini başlatmış olacağız. Tamamlandığında Trabzon’a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri inşallah önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız."

"Raylı Sistem Hattı çalışmaları da başladı"

Bakan Uraloğlu, Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı ve Trabzon Havalimanı arasındaki yolculuk talebine cevap verecek olan Trabzon Raylı Sistem Hattı için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir işbirliği yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu projeyi de inşallah bir tarafından tuttuk ve bundan sonra inşallah belediyemiz ile beraber şehrimize kazandıracağız. Bu da gerçekten ilimiz ve şehrimiz için gerçekten elzem projelerden bir tanesi. 31,9 kilometre uzunluğunda, 56 istasyonlu olacak şekilde olacak projemizi konuşuyoruz. İlimizin batısından doğuna kadar nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi raylı sistem hatlarıyla buluşturarak trafiği rahatlatmış olacağız. Etüt-proje hizmetleri ihale hazırlık çalışmalarını tamamladık. Şimdiye kadar büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmaları ete kemiğe büründürmeye bu sene içerisinde inşallah başlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece konut yapmakla işin bitmediğini, bu değişimin yanında ulaşım ve lojistik hizmetleri, sağlık, eğitim gibi konularda da ihtilaçların ortaya çıktığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü, modern, sağlam altyapı ve üstyapı temelinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edecek, milletimizin hayat kalitesini devamlı yükselteceğiz. Artan nüfus oranları da artık geleneksel yaklaşımların dışında, sürdürülebilir politika ve projelerle, ileri teknolojileri içeren çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor. Bugün hem ülkemizde hem de dünyada birçok şehrin dijital dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu değişeme adapte olmayı çalıştığını görüyoruz. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak uluslararası ve ulusal ulaşım sistemimizdeki yatırımlarımızın yanında kent içi ulaşım sistemlerinin inşa edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla da şehirlerimize birçok destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz."

Uraloğlu, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Düzce ve Trabzon başta olmak üzere birçok şehirde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları hazırlamaya ve ulusal ulaşım sistemlerine entegre etmeye başladıklarına dikkati çekerek, "Ulaşım planlarının hazırlanmasına çok önem veriyoruz. Bu programlar dâhilinde olmayan şehirlerimizi de içine alacak yeni projeleri hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile çalışmalar yürütüyor, büyük ve güçlü Türkiye’nin her noktasında ulaşım ve haberleşme alanlarında dünya ölçeğinde projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye, ulaştırma alanında Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir" şeklinde konuştu.

"Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım projeleri yapıyoruz"

2002 yılından bu yana devam eden Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği ile bu çalışmaların, ulaştırmanın her sektöründe desteklemekte ve hızlandırmakta olduğunu aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattı, Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak ve Samsun-Kalın Demiryolu hatları projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini ekliyoruz. Bu büyüklükteki projelerin yanında milletimizin yaşam kalitesini yükselten, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, akılcı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir projelerin öneminin bilincindeyiz. Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisine paralel olarak, Bakanlığımız IPA Fonları aracılığıyla sürdürülebilir kentsel ulaşım planlarının hazırlanması için belediyelere destek oluyoruz. Bu kapsamda, Trabzon Belediyesinden başka, Kocaeli, Ankara, Düzce, İstanbul ve İzmir Belediyeleri ile Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım projeleri yapıyoruz ve bu kentlerimiz için 16,3 milyon euro hizmet alım sözleşmesi imzaladık."