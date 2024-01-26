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Gündem
AA 26.01.2024 13:06

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiltereli mevkidaşıyla İstanbul'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fidan ve Cameron, 90 dakika baş başa görüşmelerinin ardından, çalışma yemeği formatında heyetler arası görüşmeye geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

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Hakan Fidan İngiltere İstanbul Gazze
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