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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 12:13

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı

Emekli Sandığından aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerine bugün başlandı.

Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
[Fotoğraf: Getty]

Emekli sandığından aylık alanların zam farkı ödemeleri başladı. Bu kapsamda memur emeklilerinin farkları ödeniyor.

Memur emeklisi her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Ocak ve temmuz aylarında ise zam farkları hesaplarına yatırılıyor.

Aylıklarını Kasım-Aralık-Ocak döneminde alanlara 1 aylık tutarında fark ödeniyor. Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara ise 3 aylık tutarında fark veriliyor.

Bu kapsamda toplam 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19 milyar 300 milyon lira ödeme yapılacak.

Harp ve vazife malulleri, dul ve yetim aylığı alanların da ek ödemelerine başlandı. Harp veya vazife malullüğü kapsamında 2023 yılı için 59 bin 33 kişiye, 992 milyon 900 bin lira ek ödeme sağlanıyor. Ödemeler maluliyet derece ve göstergelerine göre yapılıyor.

Belirlenen tutarlar hak sahiplerinin aylık aldıkları banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yatırılıyor. 

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