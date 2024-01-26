Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar… pic.twitter.com/feYPParg1W