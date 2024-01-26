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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 10:17

Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.

 

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Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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