Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.01.2024 04:12

CHP 300'den fazla adayı belirlemek için bugün toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 17 büyükşehir adayı hala açıklanmadı. Parti Meclisi, bugün aday belirleme gündemi ile toplanacak. Toplantıda, Antalya ve Muğla adaylarının netleşmesi bekleniyor. Aday düğümünün devam ettiği İzmir ile ilgili nihai karar için Şubat ayına işaret ediliyor.

CHP 300'den fazla adayı belirlemek için bugün toplanacak

CHP'de yerel seçim hazırlıkları, adaylık tartışmalarının gölgesinde sürüyor.

İzmir'deki adaylık düğümünün bu hafta da çözülmesi beklenmiyor. Antalya, İzmir ve Muğla dahil 17 büyükşehirde de aday belirsizliği yaşanıyor.

Antalya ve Muğla adayları açıklanacak

Parti Genel Merkezi'nde pek çok adayın belirleneceği iki toplantı gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önce Merkez Yönetim Kurulu'na ardından Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Toplantının ardından Antalya ve Muğla adaylarının açıklanması bekleniyor.

İzmir düğümü çözülemedi

İzmir ile ilgili nihai kararın bu toplantıda verilemeyeceği öngörülüyor.
Sürecin uzaması tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Özellikle İzmir için Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında çekişme yaşandığı iddia ediliyor. İstanbul ekibinin aday belirlemede etkin olmak istemesinin süreci yavaşlattığı öne sürülüyor.

Özgür Özel'in talimatıyla oluşturulan heyet, İzmir'e giderek aday adayları ile görüştü.

 

Mevcut Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ilgili yapılan memnuniyet anketi sonucunun değerlendirildiği belirtiliyor. İzmir'de kadın bir adayla yola çıkma fikrinin ağır bastığı ifade ediliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyemeyen CHP'de gözler Şubat ayına çevrildi. Ankara'nın Çankaya ilçesi ve İzmir adaylarının Şubat ayında açıklanabileceği işaret ediliyor.

Parti Meclisi'nde 300'den fazla belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor. 

ETİKETLER
CHP Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
TRT'nin Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği iddiası yalanlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:49
Fransa, İsrail'e "uluslararası insancıl hukuka uyma" çağrısı yaptı
03:52
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail açlık silahını kullanıyor
02:57
D-100'de otomobil bariyere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
04:39
TRT'nin Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon euro teklif verdiği iddiası yalanlandı
02:41
Kayseri'de çıkan yangında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
02:49
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Fransa'daki çiftçi protestoları devam ediyor
Fransa'daki çiftçi protestoları devam ediyor
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ