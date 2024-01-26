Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İzmir'de adayları açıklayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye'den İsveç'e NATO vizesi

Parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle Meclis'imizden geçti. Dün itibarıyla da bana geldi. Ben de imzaladım ve akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Şu anda bir gün önce Biden o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek Temsilciler Meclis'ine gerek diğer Meclis'e hepsine gönderdi. Onların da bir an önce bunu Meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım, bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz.

Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte. O da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken ile bu süreci devam ettiriyor. Tabii bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada gerek İsveç tüm batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur. Yaklaşımında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.

Lahey'in İsrail kararı

Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmem oldu. Güney Afrika bu Lahey'i falan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanının yakın takibi bizleri için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz.

"İzmir'da aday açıklamaları yapacağız"

Yarın nasip olursa İzmir'deyim. İzmir'de hem aday açıklamaları yapacağız hem de orada geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. Aynı şekilde bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir'i önemsiyoruz, İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz.

"Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız"

Bilmiyorum lansmanı nasıl buldunuz. Ben izlediğim bölümlerde, tamamını izleyemedim. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu vardı. İzlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak bir cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız.