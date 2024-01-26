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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 15:34

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde de terörist temizliğinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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