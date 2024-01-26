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Dünya
TRT Haber 26.01.2024 15:00

İsrail "soykırımla" yargılanacak

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Mahkeme, İsrail’in dosyanın reddi talebini reddetti. İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verildi. Böylece İsrail soykırım suçuyla yargılanacak.

Tedbir kararı kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue  tarafından okundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından öne çıkanlar şu şekilde:

Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz.

Adalet Divanı'ndan İsrail'e ret

İsrail, soykırımın yaşandığını yalanlamaktadır, soykırım suçlamalarını reddetmiştir, hukuksal temelden yoksun olduğunu ifade etmiştir.

Mahkeme, İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti.

Mahkemenin görüşüne göre, Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir. 

Güney Afrika'nın İsrail'e ilişkin başvurusu uygundur. Güney Afrika'nın ortaya koymuş olduğu iddiaların makul olup olmadığı değerlendirilecek. Taleplerin mantıklı olup olmadığı konusunda henüz karar verilmemiştir. 

Soykırım Sözleşmesine göre soykırıma iştirak etmek ve cesaretlendirmek de soykırım suçları arasında sayılmaktadır.

Soykırım Sözleşmesiyle korunan insanların korunması için tüm ülkeler adım atabilir. Filistinlilere baktığımız zaman Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi uyarınca koruma altında olması gereken bir gruptur.

İsrail saldırıları, çok sayıda insanın ölmesine, sivil alt yapının zarar görmesine, insanların yerinden edilmesine neden olmuştur.

"Çocukların yaşadığı dram yürek parçalayıcı"

Gazze nüfusunun yüzde 93'ü kriz seviyesinde bir açlıkla karşı karşıyadır. Gazze'deki çocuklar ciddi travmalarla kraşı karşıya, 1,4 milyon insan sığınaklarda yaşamaktadır, hastalıklar yayılmaktadır. Bir neslin buna maruz kaldığı görülmektedir, pek çoğu annesiz ve babasız kalmıştır. Çocukların yaşadığı dram gerçekten yürek parçalayıcıdır.

Mahkemeye göre yaşananlar ve durum en azından Güney Afrika'nın taleplerinin bir kısmının haklı olduğuna karar verilmiştir.

Gazze halkının soykırımdan korunması konusunda da tedbir taleplerinin yerinde olduğu açıktır.

"Mahkeme telafisi mümkün olmayan suçları önleme niyetinde"

Mahkeme, Gazze’deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde “acil tehlike” teşkil ettiğine hükmetti. Ve telafisi mümkün olmayan sonuçların engellenmesini değerlendirdi. Nihayi karar verilmeden önce Güney Afrika’nın talepleri haklı bulunmuştur.

"İsrail, 1 ay içinde rapor sunmalı"

İsrail, gerekli önlemleri hemen alarak, insani ve temel hizmetlerin insanlara ulaşmasını sağlamalıdır.

İsrail aleyhine ileri sürülen iddialar "makul seviyede" ispatlandı. İsrail, alınan tüm önlemlerle ilgili bir ay içinde mahkemeye rapor sunmalı. Bu rapor Güney Afrika'ya da iletilecektir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı haizdir.

Gazze'de yaşanan çatışmanın tüm tarafları uluslararası insani hukuk kapsamında sorumludur. 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılanlar derhal serbest bırakılmalıdır.

Mahkeme, İsrail hakkında 15'e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı verdi.

İsrail tüm önlemleri alarak soykırım işlenmesini teşvik etmesini engellemelidir. İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı. Gazze'deki tüm ihtiyaçların bölgeye ulaştırılması gerektiği kararlaştırıldı.

15'e 2 oyla İsrail, etkili bir şekilde önlemler alarak yıkımı önlemelidir kararı alınmıştır.

İsrail devleti mahkemeye ilgili ihtiyati tedbirler ile ilgili 1 ay içinde rapor vermelidir.
 

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