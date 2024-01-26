Duman 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.01.2024 14:20

Çin, İngiliz iş insanının 2022'de casusluktan hüküm giydiğini teyit etti

Çin yönetimi, İngiliz iş insanının 2022'de "casusluk" suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum edildiğini duyurdu.

Çin, İngiliz iş insanının 2022'de casusluktan hüküm giydiğini teyit etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği günlük basın toplantısında, İngiliz iş insanıyla ilgili soruyu yanıtladı.

İngiltere vatandaşı Ian J. Stones'un 2022'de "dış güçlere" istihbarat sağlamakla suçlandığının tespit edildiğini belirten Vang, Stones'un "casusluk"tan 5 yıl hapse mahkum edildiğini bildirdi.

Vang, konuya ilişkin detay paylaşmadı.

Konuyu Wall Street Journal gündeme getirmişti

Stones'un davası, Wall Street Journal gazetesinin dün yayımlanan haberinin ardından gündeme gelmişti.

Haberde 70'li yaşlarındaki Stones'un yaklaşık 40 yıldır Çin'de iş yaptığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
Çin'de 1,63 milyar yıl öncesine ait, çok hücreli ökaryot fosilleri keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
Filistin Kızılayı: İsrail'in Emel Hastanesi çevresine düzenlediği saldırıda yaralılar var
15:24
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
15:32
Lahey'de İsrail'e soykırım davasında karar günü
14:59
Bakan Şimşek: İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı taleptir, kurun önemli etkisi yoktur
14:41
İyi Parti Genel Başkanı Akşener'den CHP'ye 'DEM Parti' eleştirisi
14:35
Hamas: Washington, İsrail'i "soykırım" ile suçlanmaktan kurtarmak için baskı yapıyor
Ulu Cami'de sergilenen Kabe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı
Ulu Cami'de sergilenen Kabe kapısı örtüsünün bakımı tamamlandı
FOTO FOKUS
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ