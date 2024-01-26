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Dünya
AA 26.01.2024 14:12

Uzmanlara göre İsrail, "Filistin devleti" fikrini yok etmek için Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor

Filistinli uzmanlar, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te artırdığı saldırılarıyla Filistin devletini kurma hayalini yok etmeye çalıştığına dikkati çekti.

Uzmanlara göre İsrail, "Filistin devleti" fikrini yok etmek için Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne savaş ilan edilen 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı, öldürme ve yıkım uygulamalarını yoğunlaştırdı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail'in bu sürede Batı Şeria ve Kudüs'te aralıksız şekilde sürdürdüğü saldırı ve baskınlar sonucu 373 Filistinli öldürüldü, 6 bin 285'i gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 4 aydan az süredeki bilanço, İsrail ordusunun daha önceki baskın ve saldırılarının yıllık bilançolarını geride bıraktı.

Filistin makamları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kampları başta olmak üzere bölgedeki kent ve beldelere tekrar tekrar düzenlediği baskınlarla altyapıyı yok etmeye ve yüzlerce evi yıkmaya çalıştı.

Filistinli uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmekle Filistin devletinin kurulmasına imkan sağlayacak her türlü olanağı ortadan kaldırma ve silahlı direnişi yok ederek Filistin halkına işgali kabul ettirmeyi hedeflediğini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin bu süreçte Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdığına da dikkati çeken uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin Filistin devletini kurma hayalini tümüyle ortadan kaldırmak amacıyla bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak yeni bir gerçeklik oluşturmaya çalıştığını vurguladı.

İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da direnişi birbirine bağlayan ağı hedefliyor

El-Halil Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Bilal eş-Şevbeki ise İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla birlikle "Batı Şeria'daki direniş hücrelerinin harekete geçmesinden" korktuğuna işaret etti.

İsrail'in Filistinli direnişçileri, Gazze ve Batı Şeria'da birbirine bağlayan ağı çökertmeyi hedeflediğine dikkati çeken Şevbeki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail, Batı Şeria'da askeri operasyonları artırarak sivillere ve altyapıya zarar vermesiyle Filistinli vatandaşa bedel ödetmek istiyor. Böylece Filistinlilerin, kendilerine zarar verdiği gerekçesiyle direnişçilerden nefret etmesi hedefleniyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aynı zamanda Batı Şeria'yı siyasi manevralar için kullandığına da vurgu yapan Şevbeki, Netanyahu'nun aşırı sağcıların beklentisi olan Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini finanse ederek geliştirdiğini sözlerine ekledi.

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