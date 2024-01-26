İsrail polisinden, Mescid-i Aksa çevresinde Filistinlilere müdahale

Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını burada kılmak isteyen Filistinli gençleri engelledi.

İsrail polisi, göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.

İsrail polisi olayları görüntüleyen gazetecilere de müdahale etti.

İsrail polisi namaz kılan engelli bir Filistinliyi gözaltına aldı. pic.twitter.com/wA7Ck33UkL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 26, 2024

Filistinli adam İsrail polisine "Mescidi Aksa, Kudüs bizim" diye tepki gösterdi. Filistinli bir kişi, gazetecilere "Siz olduğunuz için şu an bana bir şey yapmıyorlar siz olmasaydınız bana müdahale edeceklerdi" diye tepki gösterdi.

Polisler namaz kılan bir engelli filistinliye müdahale etti.