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Dünya
AA 26.01.2024 13:11

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 26 bini aştı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

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