Hamas: Washington, İsrail'i "soykırım" ile suçlanmaktan kurtarmak için baskı yapıyor

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk'in konuya ilişkin açıklaması Hamas'ın sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Rişk, açıklamasında, ABD Dışişleri Bakanlığının İsrail'in soykırım yapmadığı ve bu suçlamanın asılsız olduğu iddialarını, "Washington'un Uluslararası Adalet Divanının (UAD) kararını İsrail lehine etkilemeye yönelik bir girişimi" olarak niteledi.

Rişk bu tür açıklamaların, "ABD'nin tam desteği ve ortaklığıyla bugüne kadar devam eden İsrail'in katliam ve soykırım suçu mahkumiyetinden kurtulması için mahkemeye baskı oluşturacağını" belirtti.

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına yönelik tutumunu kınayan Rişk, Washington'un "kadınları ve çocukları bombalamak için İsrail'e silah ve mühimmat sağlamaya devam ettiğini" kaydetti.

Bu tutumun Washington'u "cinayetlerin suç ortağı" haline getirdiğini ifade eden Hamas yetkilisi, "ihlal ettiği değerler ve ahlak kuralları ile ABD'nin uluslararası yasalar konusunda konuşma hakkı olmadığının" altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden yönetiminin "İsrail'den uluslararası hukuka uymasını ve sivilleri korumak için ek adımlar atmasını beklediği, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarının hiçbir gerçeği yansıtmadığı" şeklinde bir açıklama yapmıştı.