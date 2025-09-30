Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
Gündem
AA 30.09.2025 11:03

Bakan Tekin'den okula sürpriz ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'nda bir öğrencinin kendisini okuluna davet etmesi üzerine Çankaya ilçesindeki Betül Can Anadolu Lisesi'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Tekin'den okula sürpriz ziyaret
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Betül Can Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları'nda Bakan Tekin'i okuluna davet eden 10/F sınıfı öğrencisi Sevgi Kuzudişli, okuluna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Tekin'e teşekkür etti.

Bakan Tekin'den okula sürpriz ziyaret

Ziyarette öğrenciler, yapay zeka destekli MEBİ platformunu en fazla kullanan okul olduklarını belirterek, platformun kendilerine sağladığı faydaları aktardı.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin
