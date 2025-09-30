Bakan Tekin'den okula sürpriz ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Betül Can Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayları'nda Bakan Tekin'i okuluna davet eden 10/F sınıfı öğrencisi Sevgi Kuzudişli, okuluna sürpriz ziyaret gerçekleştiren Tekin'e teşekkür etti.

Ziyarette öğrenciler, yapay zeka destekli MEBİ platformunu en fazla kullanan okul olduklarını belirterek, platformun kendilerine sağladığı faydaları aktardı.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinleyen Tekin, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.