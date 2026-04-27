Bakan Tekin OECD Beceriler Zirvesi'nde oturum başkanlığı yaptı

Eğitim sistemlerinin ve beceri politikalarının, bireylerin potansiyelini destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 6. Beceriler Zirvesi'nde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve OECD Genel Sekreter Yardımcısı Frantisek Ruzicka moderatörlüğünde yuvarlak masa oturumu düzenlendi.

"Beceri Politikalarındaki Güncel Gelişmeler" başlıklı oturumu yöneten Tekin, açılış konuşmasında, insani değerlerin tamamen yıpratıldığı, temel hak ve hürriyetlerin dünyanın her tarafında ötekileştirildiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

"İnsani referansları da önemsememiz gerekiyor"

Tekin, bu süreçte OECD gibi dünya barışından, dünyadaki ekonomik ve sosyal refahın geliştirilmesinden sorumlu olduğunu düşünen uluslararası yapıların üzerine yükümlülüklerin düştüğünü belirterek, "Bir taraftan dünyada insanca yaşamın devam etmesi için ekonomik anlamda, sosyoekonomik anlamda göstergelerin, üretimin pozitif yönde ivme gösterdiği bir dünyayı hep beraber inşa etmek durumundayız. Belki bugünlerde çok fazla ihmal ettiğimiz diğer bir alanı hatırlatmak istiyorum. O da odağımıza çok fazla sosyoekonomik göstergeleri alarak insani değerleri, insanın fıtratına uygun, doğasına uygun değerleri ihmal etmememiz gerektiğidir." ifadesini kullandı.

Dünyanın her tarafında ortalama eğitim öğretim sürelerinin ve eğitim öğretime katılımın arttığına işaret eden Tekin, "Hal böyle olunca eğitim öğretimde vatandaşların tamamının dahil olduğu bir süreci yaşıyoruz. Demek ki dünyada barışı, insan haklarını, demokrasiyi, hukuk devleti prensiplerini egemen kılmak istiyorsak eğitim öğretim süreçlerimizin içerisinde bu tür pozitif eğitimler kadar insani referansları da önemsememiz gerekiyor." dedi.

Yeni dönemde çocukların ve gençlerin becerilerini geliştirmek için birlikte mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Tekin, farklı ülkelerin örnek olabilecek uygulamalarının paylaşılmasıyla bu konuda bir uygulama birliğinin sağlanabileceğini kaydetti.

Bakan Tekin'in açılış konuşmasının ardından ülke temsilcileri, eğitim politikalarına yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi.