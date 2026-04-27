Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'un kura heyecanında son gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesinde en kritik aşamaya gelindi.

29 Aralık 2025’te başlayan ve 80 ilde tamamlanarak 406 bin 499 hak sahibinin belirlendiği kura maratonu, İstanbul’daki 100 bin konutluk çekilişle taçlanıyor.

İstanbul’daki 100 bin sosyal konutun kura çekimi, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla düzenlenen törenle başladı.

25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen kura çekimlerinde bugün son gün. Yüzyılın Konut Projesi ile on binlerce dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

En fazla başvuru İstanbul'da

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

İstanbul'un gelir ve ödeme şartları farklı tutuldu

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

Sosyal devlet anlayışıyla 7 milyon vatandaş ev sahibi oldu

TOKİ, 2003 yılından bu yana yürüttüğü projelerle bugüne kadar 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşı ev sahibi yaptı.

"Yüzyılın Konut Projesi" ile bu rakamın çok daha yukarı taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında sadece konut değil; 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilerek geleneksel mahalle kültürü de yaşatılacak.

Teslimler 2 yıl içinde, kiralık konut modeli de devrede

Kura çekimlerinin ardından inşaat süreçleri hızlandırılacak ve konutlar hak sahiplerine en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanacak. Proje, sadece mülkiyet edindirmekle kalmayıp konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliği de gidermeyi amaçlıyor.

Öte yandan, yüksek kira sorununa çözüm olarak geliştirilen ve TOKİ eliyle yürütülen "kiralık konut" modelinde de ilk kazmalar vuruldu. İstanbul genelinde inşasına başlanan kiralık konutların, şehrin barınma krizine kalıcı bir çözüm üretmesi bekleniyor.

300 sektöre can suyu

Yatırım bedeli ve kapsamı bakımından Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan proje, inşaat sektöründen mobilyaya kadar 300 farklı alt sektörün çarklarını hızlandırarak ekonomiye de dev bir katma değer sağlayacak.