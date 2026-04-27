Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.04.2026 13:07

Depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasında alt yüklenici de asli kusurlu sayıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutlarına ilişkin davaya sunulan yeni bilirkişi raporunda, blokların yıkılmasında yapı müteahhidinin yanı sıra alt yüklenici firmanın da asli kusurlu olduğu belirtildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuksuz sanıklar müteahhit Mehmet Ö. ile inşaat mühendisleri Erten E, Mehmet İhsan A. ve firari Abdullah Aytaç K'nin yargılandığı dava dosyasına, Pamukkale Üniversitesinin 7 akademisyeni tarafından hazırlanan 31 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, depremde yıkılan 7'şer katlı 6 blokun zemin etüt raporu ve temel tasarım projesi bulunmadığı belirtildi.

İnşa sürecinde donatılar arasındaki minimum aralık koşulunun, 1975'teki Deprem Yönetmeliğine uygun olmadığı bilgisi de raporda yer aldı.

Yapı kullanma izin belgelerinde firmanın "yapı müteahhidi" olarak tanımlı olduğu belirlendi

Raporda, sanıkların ifadelerinde yapının müteahhidinin ve fenni mesulünün vefat eden Nurettin M. olduğu, kendilerinin Aslar İnşaat ve Ticaret AŞ şirketine bağlı oldukları ve şirketlerinin yapının yıkılmasıyla alakasının bulunmadığını savundukları hatırlatıldı.

Dosya içeriğinde yer alan yapı kullanma izin belgelerinin 13'ünde, Aslar İnşaat ve Ticaret AŞ'nin "yapı müteahhidi" olarak tanımlı olduğunun tespit edildiği kaydedilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Dava konusu yapıların inşasının yüklenici olarak Nurettin M, alt yüklenici olarak Aslar İnşaat ve Ticaret AŞ sorumluluğunda gerçekleştirildiği değerlendirilmiş, yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesini takiben şirket hisse devirlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Blokların inşa sürecinde TS500 ile tanımlı boyuna donatılar arasında minimum aralık koşuluna aykırı uygulama gerçekleştirmiş olması, blokların inşa sürecinde 1975'teki Deprem Yönetmeliği ile tanımlı 135 derece etriye ucu kanca açısına aykırı uygulama gerçekleştirmiş olması, yapının inşa sürecinde bazı kolonlarda asgari boyuna donatı oranından daha düşük oranda boyuna donatı kullanılmış olmasından ötürü yapı müteahhidi ve alt yüklenicinin asli kusurlu olduğu kanaati edinilmiştir."

Yüklenici ve alt yüklenici ortakları arasındaki kusur oranlarının hukuki yönden tanımlanmasının mahkeme heyetinin takdirine bırakıldığı belirtilen raporda, "Savunma dilekçelerinde yer alan beyanların, blokların depreme dayanıklı olarak imalatı açısından inşa sürecinde yürürlükte olan yönetmelik ve standartlar ile tanımlı koşullara uymak açısından sorumluluğu bulunan kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırır niteliğinin bulunmadığı kanaatine varılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

4 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor

Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutlarının 7'şer katlı 6 blokunun yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Afette ailesinden 9 kişiyi kaybeden Sinem Boyacı tarafından 10 Kasım 2023'te Ankara'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında beklerken görülen firari müteahhit Mehmet Ö. ihbar üzerine gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Mehmet Ö. ile tutuksuz sanıklar Erten E, Mehmet İhsan A. ve firari Abdullah Aytaç K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ilk duruşmasında Mehmet Ö. sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
"Fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle Alzheimer hastalarının hafızaları tazeleniyor
"Fotoğraflı hatırlatma" terapisiyle Alzheimer hastalarının hafızaları tazeleniyor
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ