Bakan Işıkhan: Türkiye etrafını saran savaş sarmalına rağmen uluslararası barışa katkı sağlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 6. Beceriler Zirvesi öncesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann'ın katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Vedat Işıkhan, basın toplantısındaki konuşmasında, öğleden sonra zirvenin açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği güçlü destek için şükranlarını sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca fikirlerin, medeniyetlerin ve gelecek tasavvurlarının önemli kesişme noktası olduğunu ifade eden Işıkhan, ülkenin bugün de aynı sorumlulukla, küresel sorunların tartışıldığı ve çözümlerin üretildiği bir merkez üssü olma iddiasını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Işıkhan, "Türkiye, etrafını saran savaş ve huzursuzluk sarmalına rağmen, adil ve eşitlikçi bir zemine dayanan, çok taraflı düzeni savunmaya ve uluslararası barışa tüm imkanlarıyla katkı sağlamaya devam etmektedir." diye konuştu.

Yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 5. Antalya Diplomasi Forumu'nu başarıyla gerçekleştirdiklerini anımsatan Işıkhan, geçtiğimiz hafta TBMM'nin, dünyadaki en büyük etkinlikler arasında yer alan "Parlamentolar Arası Birliğin 152. Genel Kurulu"na ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Işıkhan, Türkiye'nin bu yıl Temmuz ayında Ankara'da "2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne, Kasım ayında Antalya'da "COP31 Birleşmişler Milletler İklim Değişikliği Konferansı"na ve yıl sonunda "Türk Devletler Teşkilatı 13'üncü Liderler Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını kaydetti.

"OECD 2026 Beceriler Zirvesi"nin bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilen uluslararası etkinlikler zincirinin önemli bir halkasını oluşturduğuna değinen Işıkhan, bu zirveyi, küresel geleceğin inşasına katkı sunacak stratejik bir platform olarak gördüklerini ifade etti.

Işıkhan, içinde bulundukları çağın, klasik politika araçlarıyla yönetilemeyecek kadar hızlı, çok katmanlı ve kırılgan bir dönüşüm sürecine işaret ettiğini söyledi.

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile ilk olarak 19 Eylül 2024'te, Paris'te, OECD Genel Merkezi'nde bir araya gelerek bu önemli etkinliğin temelini attıklarından bahseden Işıkhan, aradan geçen süre zarfında, bakanlık ve OECD ekiplerinin zirvenin düzenlenmesi için iş birliği içerisinde çalıştıklarını anlattı.

"OECD'nin küresel politika üretimindeki rolünün daha da kritik hale geleceğine inanıyoruz"

Bugün İstanbul'daki zirveyle, toplumlarının ve gelecek nesillerin refahını artıracak kalıcı bir temel oluşturacaklarına yürekten inandığını belirten Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hem bir bakan hem de bir bilim insanı olarak, retoriğin daha fazla öne çıktığı bir çağda, bilimsel ve analitik çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda Türkiye olarak, kurucu üyesi olduğumuz OECD'nin kanıta dayalı yaklaşımını ve çok taraflı iş birliği ruhunu güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz. 2023 yılında ülkemizde açılan, OECD İstanbul Merkezi ile OECD, bölgesel programlar geliştirerek, çok daha geniş coğrafyalara erişim imkanı kazanmıştır. Bu merkezin görev süresinin 3 yıl daha uzatıldığına yönelik karar, dün Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Hayırlı olmasını diliyorum. Kuruluşunun 65'inci yıl dönümünü kutlayan OECD'nin, küresel politika üretimindeki rolünün, önümüzdeki dönemde, daha da kritik hale geleceğine inanıyoruz."

Gerçek ilerlemenin, makinelerin güçlenmesiyle değil insanın, o gücü akılla, iradeyle ve beceriyle yönetebilmesi olduğunu ifade eden Işıkhan, karasabanla tarla süren nasırlı ellerden, zirai ilaçlama için dron kullanan ellere çok hızlı bir geçiş yaşadıklarını dile getirdi.

Işıkhan, bu değişimi ve dönüşümü, hayatlarının her aşamasında bizzat tecrübe ettiklerini, hatta çoğu zaman zorlandıklarını ifade ederek, "Bu nedenle, dünün becerileri dönüşürken, bugünün becerileri üzerine de yeni beceriler inşa etmemiz gerekiyor. Geleceği belirleyecek olan, esasen teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediği değil toplumların bu dönüşüme ne kadar hazırlıklı olduğu ve bireylerin bu değişimi ne ölçüde yönetebildiğidir. Tam da bu nedenle, bu zirveyi 'Nesiller Arası Yeteneklerin Ortaya Çıkarılması' temasıyla kurguladık. Çünkü bizler, yalnızca yeni beceriler kazandırmayı değil, mevcut potansiyeli açığa çıkarmayı, fırsatlara erişimi yaygınlaştırmayı ve hiçbir yeteneğin atıl kalmadığı, kapsayıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, çalışma hayatıyla eğitim politikalarını birbirini tamamlayan iki stratejik alan olarak ele aldıklarını belirten Işıkhan, zirveye davetli ülkelerden, hem çalışma hem de eğitimden sorumlu bakanları özellikle davet ettiklerini, bu etkileşimi güçlendirmeye özel önem verdiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştireceklerini, zirve kapsamında bugün ve yarın yapılacak oturumlarda, içinden geçtikleri teknolojik değişim ve dönüşüm süreçlerinin küresel ve bölgesel düzeyde ne tür etkiler doğuracağını, çalışma yaşamı ve eğitim sistemlerinin bu süreçten nasıl etkileneceğini ele alacaklarını bildirdi.

Zirveye 25'i bakan ve 20'si bakan yardımcısı olmak üzere toplam 57 ülke ve uluslararası kuruluştan 300'e yakın üst düzey katılımcının katılacağını belirten Işıkhan, bu zirve kapsamında, son derece değerli tartışmaların ve ufuk açıcı değerlendirmelerin gündeme geleceğine inandığını kaydetti.

Işıkhan, zirve kapsamında, yarın gerçekleştirecekleri üç farklı oturumda, eğitim sistemlerinin geleceğin yetişkin becerilerinden nasıl daha etkin bir şekilde istifade edilebileceğini ve gizli kalan yeteneklerin nasıl ortaya çıkarılabileceğini ele alacaklarını dile getirdi.

Ayrıca, Türkiye'nin beceri politikaları alanındaki iyi uygulama örneklerini ve tecrübelerini, konuklarla yerinde paylaşmak amacıyla iki ayrı saha ziyareti gerçekleştireceklerini de belirten Işıkhan, ev sahipliğini yaptıkları zirvenin tüm katılımcılar için faydalı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann da bir konuşma yaptı.