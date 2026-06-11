İran Devrim Muhafızları bölgesel 18 hedefi vurduğunu açıkladı

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada; Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün dahil olmak üzere bölge genelindeki yaklaşık 18 farklı noktanın hedef alındığı belirtildi.

Ürdün'de bulunan El-Ezrak Hava Üssü'ne yönelik saldırıda, İran'a karşı bir harekât başlatmak üzere bekleyen Amerikan savaş uçaklarının konuşlandığı alanlara 12 balistik füze fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, askeri üste bulunan F-15, F-16 ve F-35 tipi çok sayıda ABD savaş uçağının imha edildiği ileri sürüldü.

Kuveyt ve Bahreyn'deki üsler vuruldu

İran, Ürdün'ün yanı sıra Kuveyt'te iki, Bahreyn'de ise bir hava üssünü hedef aldığını duyurdu. Bahreyn'de konuşlu bulunan ABD 5. Filosu'nun ana üssünün de bu saldırıların hedefi olduğu kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, balistik füzeler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı operasyonlarda, hedef alınan askeri tesislerde geniş çaplı hasar ve güçlü bir etki meydana geldiğini iddia etti.