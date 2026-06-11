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Türkiye
İHA 11.06.2026 08:00

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde seyir halinde olan Yunus K. idaresindeki plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Yunus K. ile biri bebek 2 yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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