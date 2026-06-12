Dünya Kupası gölgesinde işgal korkusu: Küba’da kritik bekleyiş

Küba halkı ve diplomatlar, 15 Haziran’da başlayıp 19 Temmuz’da sona erecek olan Dünya Kupası'nın adayı olası bir ABD saldırısından koruyabileceğini umut ediyor. Eski Küba Büyükelçisi Carlos Alzugaray, turnuvanın bazı maçlarının Küba’ya oldukça yakın bir mesafede bulunan Miami’de oynanacak olmasının, ABD’nin askeri bir harekata girişmesini zorlaştıracağını belirtiyor.

Uzmanlar, Küba’nın olası bir saldırıya dronlar veya diğer silahlarla doğrudan ABD topraklarını, özellikle de Florida'yı hedef alarak yanıt verme kapasitesinin askeri planları karmaşıklaştırdığına dikkat çekiyor.

Guantanamo’dan gözdağı mesajı

İki ülke arasındaki gerilim, Küba’nın Rusya ve İran’dan uzun menzilli askeri dronlar teslim aldığına dair iddialarla daha da tırmandı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Guantanamo Bay askeri üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, Küba yönetiminin ABD anakarasına ulaşabilecek silahlara erişmeye çalışmasının büyük bir hata olacağını söyleyerek üstü kapalı bir tehditte bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel ise herhangi bir askeri müdahalenin sonuçları kestirilemez bir kan banyosuna yol açacağı uyarısını yaptı.

Ekonomik kriz ve iç karışıklık riski

Savaş senaryolarının gölgesinde, Küba içindeki ekonomik ve sosyal baskı da her geçen gün artıyor. Günler süren elektrik kesintileri nedeniyle başkent Havana’da protestolar patlak verirken, güvenlik güçlerinin sokaklardaki varlığı artırıldı.

Kübalı kaynaklar, ABD’nin askeri bir müdahale için adadaki iç huzursuzlukların büyümesini ve protestolara sert müdahale edilmesini beklediğini ileri sürüyor. Dünya Kupası'nın diplomatik bir ateşkes sağlayıp sağlamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.