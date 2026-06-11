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Türkiye
DHA 11.06.2026 23:53

Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bir kimya fabrikasında kimyasal dolu reaktör tankındaki sızıntı nedeniyle meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama
[Fotograf: DHA]

Farikanın üretim bölümünde kimyasal dolu reaktör tankında sızıntı nedeniyle patlama meydana geldi.

Olayda 1'i ağır 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama

Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada özel giysili ekipler, hastanenin KBRN Dekontaminasyon Ünitesi girişinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 1 işçi, İstanbul'a sevk edildi.

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