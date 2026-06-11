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Türkiye
TRT Haber 11.06.2026 21:32

Ankara'daki yeni stadyuma ilişkin bakanlardan ortak paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da inşa edilen yeni stadyuma ilişkin paylaşımda bulundu.

Ankara'daki yeni stadyuma ilişkin bakanlardan ortak paylaşım
[Fotograf: AA]

Bakanlar Kurum ve Bak'ın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımda, TOKİ'nin inşa ettiği stadın görüntülerine yer verildi.

 

Kurum paylaşımında, "Başkentin kalbinde yeni bir heyecan yükseliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile inşa ettiğimiz Ankara'nın yeni stadyumuna kavuşmaya çok az kaldı. Bu sahada daha nice 'Bizim Çocuklar' yetişecek." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki yeni stadyuma ilişkin bakanlardan ortak paylaşım

Bakan Bak ise "Türkiye'nin kalbine yakışır dev eser hızla yükseliyor. Ankara'mıza ve Türk sporuna değer katacak stadyumumuza kavuşmaya çok az kaldı. Stadyumumuz tamamlandığında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözdesi olacak." mesajını paylaştı.

 

Yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2018'de yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşa edilen yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ankara'daki yeni stadyuma ilişkin bakanlardan ortak paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğinde yürütülen, yapımı büyük ölçüde tamamlanan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 45 bin olarak planlanan stadyum kapasitesi, uluslararası şampiyonalarda yarı final ve final maç organizasyonları için 50 bine çıkarıldı.

Ankara'daki yeni stadyuma ilişkin bakanlardan ortak paylaşım

Zemin iyileştirmesinde yaklaşık 5 bin 500 fore kazık kullanılan, "futbol topu" görünümünde inşa edilen stadyum kompleksinde, konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

Ankara'da inşa edilen stadyum, ABD ve Çin'de bulunanların ardından, 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü proje olacak.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Murat Kurum Osman Aşkın Bak TOKİ
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