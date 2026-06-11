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Türkiye
AA 11.06.2026 20:40

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde yapıldı. Antalya açıklarındaki tatbikata, 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
[Fotograf: AA]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'na kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıklarından toplam 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu gemisinden tatbikatı izledi.

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı

Tatbikat kapsamında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin ardından Antalya Körfezi'nde seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı.

Faaliyetler, TCG Kemalreis fırkateyninin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve komuta kademesi ile gözlemci ülke temsilcilerini selamlamasıyla başladı.

Tatbikatta, senaryo gereği sonarlarla yeri tespit edilen düşman denizaltısı hava ve deniz unsurlarınca imha edildi.

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı

Ardından komandolar, helikopterden sarkıtılan iple TCG Anadolu'ya iniş yaptıktan sonra Türk bayrağı açtı.

Senaryo gereği yaralanan bir personelin helikopterle TCG Anadolu'ya getirilerek tedavisinin yapıldığı tatbikatta ayrıca, sürüklenen mayın da ekipler tarafından başarıyla imha edildi.

ATMACA güdümlü mermisi hedefini isabetle imha etti

Tatbikatta PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum yapıldı.

Yerli ve milli ATMACA güdümlü mermiyle Burgazada korvetinden 102 kilometre uzaktaki hedefe, HİSAR-D güdümlü mermiyle 555 kilometre hızla gelen hedefe ve son olarak AKYA torpidosuyla denizaltından 10 kilometre menzildeki hedefe atış yapıldı.

Denizkurdu Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı

Tatbikatta ayrıca deniz hava unsurlarınca denizdeki 4 hedefe 5 güdümlü mermi atıldı.

Faaliyetler, tatbikata katılan hava ve deniz unsurlarının tören geçişiyle sona erdi.

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Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
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