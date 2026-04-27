AA 27.04.2026 12:36

OECD'den Türkiye'ye eğitim övgüsü: Doğru yönde ilerleyen az sayıdaki ülkeden biri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, "PISA sonuçlarının bize söylediği şey, son on yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve OECD Beceriler Zirvesi kapsamında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya gelen OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, örgütün Türkiye ile olan etkileşimine büyük değer verdiğini, özellikle eğitim politikası alanında bu ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Cormann, "PISA sonuçlarının bize söylediği şey, son on yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur. Bir sonraki PISA için gelen verilerin, Türkiye'deki bu olumlu eğilimin devam ettiğini gösterdiğini görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Eğitimin, verimliliği artırmanın ve dolayısıyla gelirleri ve yaşam standartlarını iyileştirmenin en iyi yollarından biri olduğuna dikkati çeken Cormann, "Ancak bu, olumlu değişimin etkisini göstermesinin uzun zaman aldığı bir politika alanıdır. Fakat Türkiye'nin bir süredir olumlu bir yörüngede olduğunu görmek çok güzel." açıklamasında bulundu.

"İşbirliğimizi genişletmek için harika bir alan olacak"

Görüşmeye katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher ise eğitim alanındaki başarılarından dolayı Bakan Tekin'i kutladı.

Finansal okuryazarlık konusuna özel bir önem verdiklerini anlatan Schleicher, gençlerin matematiksel bilgilerini finansal bir bağlamda ne kadar iyi uygulayabildiklerini değerlendirmek açısından bunun önem taşıdığını söyledi. Schleicher, bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD arasındaki işbirliklerinin iyi bir uzantısı olacağını ifade etti.

Bugün "Küresel Mesleki ve Teknik Eğitim" girişimini başlatacaklarını kaydeden Schleicher, "Ülkeleri mesleki eğitim etrafında bir araya getirdiğimiz, küresel standartlar oluşturduğumuz, sistemleri birbirleriyle daha uyumlu hale getirdiğimiz ve ortak bir dil yarattığımız bir girişim. Türkiye'nin bu alana yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, bunun işbirliğimizi genişletmek için harika bir alan olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

