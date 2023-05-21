Bakan Soylu'dan 6'lı koalisyona eleştiri: Beş yüzlü siyaset ortaya koyuyorlar

AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bulunan Gümüşhane Kelkit Çimenli Köyü Derneği'ni ziyaret etti.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, halkın 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 500 binin üzerinde bir farkla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 27 milyon 135 bin oy verdiğini, Meclisteki aritmetiğin de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine desteği gösterdiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerde ortaya çıkan seçim sonuçlarını güzel ve anlamlı olarak niteleyen Soylu, "Millet-devlet dayanışmasının sonucu orada ortaya çıktı. Vatandaşımızın ayağına giderek hizmetkarı olduk. Vatandaşımız da 'Ben ancak bundan sonraki süreçlerin Tayyip Erdoğan ve kadrosu tarafından yönetileceğini düşünüyorum' diye imzayı seçim sonuna attı" dedi.

Seçimlerin bir diğer önemli sonucunun da HDP'nin seçmen sayısı artmasına karşın yüzde 13,5'ten yüzde 8,5'lere düşerek halk desteğinin azalması olduğunu vurgulayan Soylu, Doğu ve Güneydoğuda yaşayan insanların PKK'ya, şiddete karşı durup, huzuru, kardeşlik politikasını tercih eden bir cevap verdiğini belirtti.

Ayasofya'da cuma namazı daveti

Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi olarak tarz değişikliğine gittiğini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Seçim başlarken ilk önce türbelere gittiler. Sonra döndüler Kandil'ci oldular. Ardından baktılar ki Kandilcilik yetmiyor, FETÖ'cü oldular. Şimdi de döndüler, seçimde milletten dersi alınca bugün milliyetçilik naraları atmaya başladılar. Canan Kaftancıoğlu eskiden ülkücüymüş, asena Canan'mış, daha yeni keşfetmiş. Seçimden önce Karabağ meselesinde 'Karabağ'ı Azerbaycan'dan alıp tekrar Ermenistan'a vereceğiz, bu işlere karışmayacağız.' dediler. 'Kapalı Maraş, açık Maraş meselesine biz karışmayacağız' dediler. Şimdi en yüksek hassasiyeti ortaya koyacaklarını söylüyorlar. Siyasette iki yüzlü gördüm, üç yüzlü de gördüm, dört yüzlü de gördüm ama beş yüzlü ilk kez görüyorum. Beş yüzlü bir siyaset ortaya koyuyorlar. Her şeyi istismar eden bu anlayışa karşı bir çağrıda bulundum, önümüzdeki cuma günü Ayasofya'da cuma namazına bekliyorum. Oraya kadar geldik."

Büyükşehirlerde bazı sandıklarda oy sayısı ve itirazlar nedeniyle sayımların çok geç saatlerde tamamlandığını dile getiren Soylu, kırsalda ise sayımların çok daha erken tamamlandığını ifade etti.

"Bu Oy ve Ötesi Derneği'ni İsveç devleti finanse ediyor"

Oy ve Ötesi Derneği'nin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının yasak olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcileri ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım. Bunu tüm Türkiye'de oy kullanılan okullardaki yöneticilere, ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına söylüyorum. Bunların oraya girip sandıklarda oy kullanan insanlara baskı yapmaları seçim hukukuna aykırıdır. Bunlar polislere baskı yapıp, 'Bu sandıklarla beraber biz gideceğiz' diyorlar. Siz Gezici'siniz, biz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız. Bu Oy ve Ötesi Derneği'ni İsveç devleti finanse ediyor. Para gönderiyor, niçin? Türkiye'deki seçimi karıştırabilmek için. Bu kadar açık ve net."

Soylu, 28 Mayıs seçimlerinde asla rehavete düşmemeleri gerektiğini vurgulayarak, kalan 7 günde kapı kapı gezerek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.