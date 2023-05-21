Bakan Soylu'dan 6'lı koalisyona eleştiri: Beş yüzlü siyaset ortaya koyuyorlar

AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da bulunan Gümüşhane Kelkit Çimenli Köyü Derneği'ni ziyaret etti.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, halkın 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 500 binin üzerinde bir farkla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 27 milyon 135 bin oy verdiğini, Meclisteki aritmetiğin de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine desteği gösterdiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerde ortaya çıkan seçim sonuçlarını güzel ve anlamlı olarak niteleyen Soylu, "Millet-devlet dayanışmasının sonucu orada ortaya çıktı. Vatandaşımızın ayağına giderek hizmetkarı olduk. Vatandaşımız da 'Ben ancak bundan sonraki süreçlerin Tayyip Erdoğan ve kadrosu tarafından yönetileceğini düşünüyorum' diye imzayı seçim sonuna attı" dedi.
Seçimlerin bir diğer önemli sonucunun da HDP'nin seçmen sayısı artmasına karşın yüzde 13,5'ten yüzde 8,5'lere düşerek halk desteğinin azalması olduğunu vurgulayan Soylu, Doğu ve Güneydoğuda yaşayan insanların PKK'ya, şiddete karşı durup, huzuru, kardeşlik politikasını tercih eden bir cevap verdiğini belirtti.
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi olarak tarz değişikliğine gittiğini dile getiren Soylu, şöyle konuştu:
Büyükşehirlerde bazı sandıklarda oy sayısı ve itirazlar nedeniyle sayımların çok geç saatlerde tamamlandığını dile getiren Soylu, kırsalda ise sayımların çok daha erken tamamlandığını ifade etti.
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Oy ve Ötesi Derneği'nin seçimlerde sandıkların etrafında ve sandık kurullarında olmalarının yasak olduğunu dile getiren Soylu, şunları söyledi:
Soylu, 28 Mayıs seçimlerinde asla rehavete düşmemeleri gerektiğini vurgulayarak, kalan 7 günde kapı kapı gezerek Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.