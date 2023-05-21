İletişim Başkanlığı: Zarf içine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey konulmasın

14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medyada bilgi kirliliği devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 71'inci sayısını yayımladı.

28 Mayıs seçimleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Oyların geçersiz sayılmaması için zarfların içine birleşik oy pusulası dışında hiçbir şeyin konulmamasını istedi.

???? Oy kullanılan zarfların içerisine, birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey (not, nesne vb.) konulmaması gerekmektedir.



➡️Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır. pic.twitter.com/tXK1gouqRn — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 20, 2023

"Terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada teröristbaşı Öcalan ile ilgili iddialara da tepki gösterildi.

AK Parti'nin, Öcalan’ın hapisten çıkması için 2 kez Meclis'e yasa önerisi getirdiği, CHP'nin ise bu tasarının yasalaşmasını engellediği iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Söz konusu tasarıların Öcalan'ın salıverilmesiyle ilgili değil terörle etkin mücadeleye ilişkin düzenlemeler olduğu belirtildi.

"YSK, bazı partilerin oyunu sisteme eksik giriyor" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı da belirtildi.

"Yanlış veri gösteren ekran YSK sistemine değil, CHP sistemine ait"

İletişim Başkanlığı "Görseller incelendiğinde, yanlış veri gösteren ekranın YSK sistemine değil, CHP sistemine ait olduğu açıkça görülüyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın verileri bir siyasi partiden aldığı iddiasına gelince.

2 bin 500 çalışanla sahada ıslak imzalı seçim sonuç tutanaklarını toplayıp Anadolu Ajansındaki Seçim Takip Merkezi'ne gönderildiği, 300 personelin optik tanıyıcı sistemle sonuçları dijitalize ettiği ve abonelere aktardığı ifade edildi.

Tutanaklar arasında ayrım gözetilmediğinin altı çizildi.

İtirazların ardından Şanlıurfa, Batman ve Mersin'deki AK Parti ve HÜDA-PAR vekillerinin HDP ve İyi Parti'ye geçtiği iddialarının da doğru olmadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CNN International'a verdiği mülakatta, Sinan Oğan ile ilgili sözlerine yönelik iddialar...

Mülakatta Erdoğan'a Sinan Oğan’ın ikinci turda kendisine destekte bulunması halinde bir teklif sunup sunmayacağı sorulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben bu tür pazarlıkları hiç sevmem" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Bu sözlerin yorum katılarak,"Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim şeklinde" servis edildiği vurgulandı.

Erdoğan'ın ise, böyle bir ifade kullanmadığı hatırlatıldı.