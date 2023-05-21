Bakan Bozdağ: Hiç kimse seçimlere şaibe karıştı diyemedi

"AK Parti'den vekil tırtıklamak ya da oy tırtıklamak maksadıyla kurdurulmuş ya da masaya dahil edilmiş operasyon partilerinin tamamı CHP'den vekil tırtıkladılar. Şu anda oraya ne yaptılar? Zarar verdiler. Esasında Türkiye'nin bunlara niye emanet edilmeyeceğini gösteren bir gösterge de budur. Daha kendi menfaatini hesap edemiyor, 'hesap uzmanıyım' diyor. Nasıl büyük hesap uzmanı ama bir bak, bir oy getirisi olmayanlara 40'a yakın vekil veriyorsun. Yani hiçbir getirisi olmayan, sokakta gezse, milletin tanıyıp selam vermeyeceği genel başkanlara ne iltifatlar yapıyor. O zaman şimdi millet sormaz mı, 'Sen hesabını bilmiyorsun. Ben sana koca Türkiye'nin hesabını nasıl teslim edeyim? Koca Türkiye'nin yönetimini nasıl teslim edeyim?' Ben eminim ki aziz vatandaşlarımız bunun hesabını ondan daha iyi yapıyor."