Rusya'nın kontrol altına aldığını duyurduğu Bahmut neden önemli?

Donetsk bölgesine bağlı Bahmut, Rusya-Ukrayna savaşının son aylarda en sıcak çatışmalarına sahne oldu.

Kent, saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Ukrayna askerlerinin direnişinin sembollerindendi. Rus ordusunun saldırı imkanlarının büyük bölümü Bahmut’a yönlendirildi. Paralı Wagner askeri güçleri de büyük ölçüde bölgeye kaydırıldı.

Savaşın kilit noktası haline gelen Bahmut, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre kontrol altına alındı.

[Grafik: TRT Haber]

Kömür zengini şehir, ikmal yolunda yer alıyor

Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.

Donetsk'in yüzde 55'ine sahip olan Rus birlikleri, ikmal yolunda yer alan kenti kontrol ederek kuzeye ilerlemeyi hedefliyor.

Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor.

Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.

Sokaklar harabeye döndü

Çatışmaların başladığı dönemde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut, şimdi bir hayalet kenti andırıyor. Çatışma alanına dönüşen kentte zarar görmeyen yapı kalmadı.

Bir zamanlar Ukraynalıların gezindiği sokaklar, yoğun çatışmalar nedeniyle harabeye döndü.

[Fotoğraf: Reuters]

Bahmut'taki çatışmaların seyri

8 Mayıs 2022: Ukrayna, kuvvetlerinin Bahmut'un yaklaşık 24 kilometre doğusundaki Popasna kasabasından çekildiğini doğruladı. Rus kuvvetlerinin Bahmut'a ilerlemesinin yolu açıldı.

9 Ağustos 2022: İngiliz savunma istihbaratı, Bahmut'u son 30 gün içinde Rusya'nın en başarılı olduğu cehpe olarak bildirdi ve askerlerin bölgede yaklaşık 10 kilometre ilerlediğini söyledi.

8 Ekim 2022: Rus paralı asker grubu Wagner, şehre saldırıya geçtiğini duyurdu.

15 Ekim 2022: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Bahmut'un en zorlu cephe olduğunu açıkladı.

20 Aralık 2022: Zelenskiy, Bahmut'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

[Zelenskiy, Bahmut'u ziyaret ederken (20 Aralık 2022) | Fotoğraf: AA]

25 Ocak 2023: Ukrayna ordusu, Bahmut'un kuzeyindeki Soledar kasabasından çekildiğini duyurdu.

3 Şubat 2023: Zelenskiy, Ukrayna'nın Bahmut için "elinden geldiğince" savaşacağını belirterek "Bahmut'u kalemiz olarak görüyoruz." dedi.

22 Mart 2023: Zelenskiy, Bahmut yakınlarındaki birlikleri cesaretlerinden ötürü kutlamak ve onlara ödül vermek üzere bölgeye gitti.

2 Nisan 2023: Wagner lideri Prigozhin, Bahmut'un belediye binası olduğunu belirttiği yere Rus bayrağı dikti ve binanın alınmasının Bahmut'un "yasal açıdan" Moskova tarafından ele geçirildiği anlamına geldiğini söyledi. Ukrayna ise Prigozhin'in bayrağı nereye diktiğinin net olmadığını açıkladı ve iddiayı reddetti.

11 Nisan 2023: Prigozhin, Wagner'in, Bahmut'un 80'inden fazlasını kontrol ettiğini söyledi.

26 Nisan 2023: İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen hafta çatışmaların Bahmut'un batı kesimlerine -özellikle Khromove bölgesine- ulaştığını açıkladı.

1 Mayıs 2023: Ukrayna, şiddetli çatışmalar sürerken Bahmut'taki bazı mevzilerden Rus güçlerini çıkardığını duyurdu.

[Bahmut bölgesindeki Ukrayna askerleri (14 Nisan 2023) | Fotoğraf: AA]

10 Mayıs 2023: Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı, Bahmut'un bazı bölgelerindeki Rus birliklerinin 2 kilometreye kadar geri çekildiğini söyledi.

19 Mayıs 2023: Ukrayna, Bahmut çevresindeki bölgeleri yeniden ele geçirmeye çalışan Rus güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü duyurdu. Prigozhin ise "ağır, kanlı savaşın" devam ettiğini ve adamlarının Bahmut'u tamamen ele geçirmeye yakın olduğunu söyledi.

20 Mayıs 2023: Prigozhin, Wagner güçlerinin Bahmut'u ele geçirdiğini söyledi. Ukrayna, birliklerinin hala şehrin güneybatısını savunduğunu ve durumun kritik olduğunu bildirdi.