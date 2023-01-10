Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Bahmut, 40 kilometre kare genişliğe ve savaş öncesi 70 bin nüfusa sahipti. Soledar gölünün kıyısında birkaç parka, birkaç müzeye sahip küçük kentin öne çıkan bir özelliği yok. Buna karşın Ukrayna savaşının son zamanlardaki en hareketli cephesi Bahmut oldu. Peki, Rusya’nın ve paralı Wagner milislerinin ağır saldırı altına aldıkları Bahmut’taki ısrarın nedeni ne?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyonel Direktör Yardımcısı Oleksiy Hromov, geçtiğimiz yıl 1 Eylül tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus kuvvetlerine 15 Eylül'e kadar yenilenen bir saldırı yoluyla Donetsk Oblastı'nın tamamını ele geçirme emri verdiğini belirtti.

3 Temmuz’da Luhansk bölgesinin tüm kontrolünü ele geçiren Rus kuvvetleri 4 Temmuz’da Slovyansk ve Bahmut şehirlerine saldırmak için komşu Donetsk Oblastı'nı istila etmiş, Bahmut bir anda savaşın en hararetli bölgesi haline gelmişti. Sloviansk ve Kramatorsk şehirlerine giden ana yol üzerinde olan kent Rus güçlerinin ilerlemesi için kritik bir öneme sahip.



Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Oleksandr Shtupun Kasım ayında Rus ordusunun saldırı imkânlarının büyük bölümünü Bahmut’a kaydırdığına dair bir açıklama yaptı. Nitekim bu tarihten sonra bölgede yaşanan çatışmalar arttı. Taraflar kuvvetlerini bu bölgede konuşlandırmaya başladı. Rus ordusunun yanı sıra paralı Wagner grupları güçlerinin önemli bir bölümünü bu alana kaydırdı.

Bahmut direniyor

Ruslar güçlerini Bahmut çevresinde konuşlandırırken Ukrayna siperler kazarak savunma hatları oluşturdu. Rus ordusu ve Wagner grubu Soledar, Opytne ve Klischivka’da hâkimiyet elde ederek bu noktalar üzerinden saldırı gerçekleştirirken Ukrayna kentte üç aşamalı savunma hattından karşılık verdi. Bu savunma hatları şehir girişinde savunma koruganları, Bakhmutkova nehri ve su kanalları ile kenti ortadan bölen tren yolu. Üç bölge Ukrayna'nın savunma hatlarını oluşturuyor.

Ukrayna'nın savunma hatları nedeniyle Rus ordusu, şehrin doğu ve güneyinden ilerlemeye ve kuşatma altında almaya çabalıyor. Rus topçusu ise şehri hedef gözetmeksizin vurmaya devam ediyor. Bu bombalamalar sonucunda kentte neredeyse sağlam bina kalmadı. Ukrayna Ordusu bölgeyi iki tugaydan oluşan askerle savunuyor. Dar alandaki yoğun çatışmalar çok şiddetli ve taraflar ağır kayıplar veriyor.

Kış şartları zorluyor

Bahmut'ta kış ayları ile birlikte hareket kabiliyetleri iki taraf için de zayıfladı. Bölgeye lojistik sağlamak başlı başına problem. Ağır top atışları ile devam eden çatışmaların yanı sıra cephe ve şehir içlerine yayılan çatışmalar da gözlemleniyor. Böyle olmasına karşın taraflardan birinin zafere yakın olduğunu söylemek mümkün değil. Birkaç evin hâkimiyetini ele geçirmek için başlayan operasyonlar karşılıklı saldırılarla on günü bulabiliyor.

Rus tarafı Wagner güçlerinin de desteğiyle oldukça yoğun bir saldırı gerçekleştirmesine karşın bir günde ancak yüz metre kadar ilerleyebiliyorlar. O yüz metreyi elde tutabilmek için ise daha büyük bir mücadele vermeleri gerekiyor.

Bahmut’ta yaşanan çatışmalar tüm dünyada yakından izleniyor. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakhmut'un ele geçirilmesinin sembolik anlamının yanı sıra Rusya'nın siyasi hedefleriyle de örtüştüğünü düşünüyoruz. Buranın ele geçirilmesi Kramtorsk ve Sloviansk bölgelerini de tehdit etmelerini sağlayabilir" görüşlerine yer verildi.

Amerikan istihbaratına göre ise Bahmut saldırılarının arkasında kentteki madenler var. Rus paralı asker şirketi Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in, son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunlaştığı Bakhmut kenti yakınlarındaki madenlerle ilgilendiği öne sürülüyor. İstihbaratçılar, Prigojin’in, Wagner askerlerinin ağırlıklı olarak savaştığı Bakhmut kentindeki tuz ve alçıtaşı gibi madenlerin kontrolünü almak istediğini belirtiyorlar.

Ukrayna ise Bahmut’un askeri olarak stratejik bir değeri olmadığı halde Rusların gösterdiği ısrarın nedenini anlamaya çalışıyor. Tuz ve alçıtaşı madenleri de uğrunda yüzlerce kayıp verecek kadar değerli değil. Geriye aylarca süren mücadelelere, tüm güçlerini seferber etmelerine karşın bekledikleri zaferi elde edemeyen Rusların bu durumu onur meselesi haline getirmeleri kalıyor

Tüm bunlar olup biterken Bahmut’taki çatışmalar artarak sürüyor. Savaşın bu alanda yoğunlaşmasını salt tesadüf veya talihsizlik olarak görenlerin sayısı da az değil. Nedeni ne olursa olsun yaşayanlarının tamamının göç ettikleri Bahmut'un haritada da artık bir yeri yok. Sadece üzerinde kesif, kara bulutlar var.