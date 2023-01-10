Türk savunma sanayii yurt dışında ses getiriyor.

Bu kez Çin basını, Türkiye’nin yeni nesil savaş uçağı projesini kaleme aldı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden People's Daily, "Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı görücüye çıktı" başlığını attı.

Haberde, Türkiye'nin hızla gelişen hava gücünden övgüyle bahsedilerek, yeni nesil savaş uçağının emsallerinden çok daha önde olduğu yazıldı.

"Türkiye'nin milli uçağı benzerlerinin çok üstünde"

Orta ve kısa menzilli havadan havaya füze taşıyabilen uçak, Güney Kore ve Hindistan’ın geliştirdiği benzer nitelikteki uçaklardan üstün bulundu.

Makalede Türkiye’nin insansız hava araçlarına da yer verildi.

"Türkiye beşinci nesil savaş uçağı ve SİHA kombinasyonuyla hem insanlı hem de insansız bir hava muharebe sistemi oluşturmayı istiyor."