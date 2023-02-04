Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da çalışmaları inceledi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.
Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara Süleyman Soylu Kar Yağışı
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