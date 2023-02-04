Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 00:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı
Türkiye'nin BM Daimi Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu görevden alındı, yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı.
Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Atama kararına göre; Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4. maddesi gereğince sona erdirildi.
Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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