Eğitimlerini tamamlayan Libyalı polislerin mezuniyet töreninde konuşan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya ile son dönemde birçok alanda ilişkileri geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi.

İlişkilerin hacmini ve kapasitesini artırma yönünde her iki tarafta da istek ve arzu olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Milli Savunma Bakanlığımız ve Jandarma Teşkilatımızın burada verdiği eğitimler sonucu Libyalı kardeşlerimizin de belli bir seviyeye gelmiş olmalarından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç ayrı alanda kurs verildi

Libya Görev Grup Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ise "terörle mücadeleye yönelik" üç ayrı başlıkta kurs verildiğini aktardı.

Tümgeneral Aytaç, konuşmasında "Libya Görev Grup Komutanlığı ve Türk Jandarma Eğitim Timi'nin koordineli bir şekilde vermiş oldukları, Libya polisinin terörle mücadelesine yönelik eğitimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya'ya verdiği önemin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığının Türkiye'de ve dünyanın birçok köşesinde olduğu gibi terörle mücadele konusunda dost ve kardeş ülke Libya'da da işbirliği içinde olduğunun altını çizen Tümgeneral Aytaç, şunları kaydetti:

"Burada da Libya İçişleri Bakanlığına bağlı kıymetli polis teşkilatına terörle mücadele kapsamında eğitimlerimize devam ediyoruz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkelerimiz arasındaki anlaşmalar kapsamında yaklaşık 3 senedir sizlerin misafiri konumundayız. Jandarma Genel Komutanlığımızın kıymetli personelinin de aramıza katılmasıyla daha da güçlendik."

Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Said, Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye devletine halk ve yönetim olarak teşekkür ettiklerini vurgulayan Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Said ise mezun olan gençlere meslek hayatlarında başarılar diledi.

Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Said, "Türkiye devleti en zor döneminde Libya halkının yanında yer aldı. Libya ve Türkiye hep dost olarak kalsın." dedi.

Nagaza Polis Eğitim Merkezi

Libyalı polisler terörle mücadele kapsamında aldıkları eğitimlere yönelik başkent Trablus'un 115 kilometre doğusundaki Nagaza Polis Eğitim Merkezinde tatbikat yaptı.

Türk personel tarafından, eğitim merkezinde geçen ocak ayında yapılan "Modüler Lastik Atış ve Meskun Mahalde Eğitim Alanı"nda icra edilen tatbikatta gerçek mermi ve patlayıcılar kullanıldı.

Libya hükümeti ile imzalanan anlaşmalar uyarınca, Libya'da eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunan Libya Görev Grup Komutanlığı ve Jandarma Eğitim Timi, Libya Silahlı Kuvvetleri ve polisinin yeniden yapılanmasına destek olurken, bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sunuyor.