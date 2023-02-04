Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'den yolcularına "seferlerinizi kontrol edin" uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yaptı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."
Etiketler: THY Kar Yağışı
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