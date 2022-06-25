İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'un konuşmasından öne çıkanlar:

Bu afetlerle sürekli olarak karşı karşıya kalıyoruz. Biz o yüzden bu yılı Türkiye afet tatbikat yılı ilan ettik. Afet sürekli tedbir almak gereken bir meseledir. Bütün kurumlarımızla hangi adımları atacağımızı değerlendirdik. 5-6 aydır bu planı tüm kurumlarımızla her biri değerlendirdik.

Tamamen afetlerde eğitim almış kişilerle 26 sivil toplum kuruluşunun eğitimli kişilerle bu süreci yönettik. Yangın alanına sivil vatandaşlarımızı sokmadık. Profesyonel bir çalışma yaptık. Yangın içerisinde sağlık durumunu bilmediğimiz insani duygularla gelenleri yangına yaklaştırmadık. Türkiye Afet Müdahale Planında 23 çalışma grubumuz var ve 15 çalışma grubumuz burada çalıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yangın alanına sivil vatandaşlarımızı sokmadık. Yangının içerisine insani anlayışla gelip, yardım etmek isteyenleri oraya sokmama kararı aldık, bundan sonra da sokmayacağız. https://t.co/lx67G7gvGp pic.twitter.com/OP020eqAnp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2022

Bu yangın çok riskli bir yangındı. Eğer zamanında müdahale edildi. İlk dakikalarda dünya standartlarının çok üstünde hem havadan hem karadan müdahale edildi. Teyakkuz halinde bir çalışmamız olduğunu söylemek isterim.

Devletin bütün kurumları eşgüdüm içerisinde çalıştılar. İnsan canına bir şey olmadı ama ciğerlerimiz yandı onların içinde hayvanlarımız yandı. Onun için üzüntümüz var. Onlar bizim canlarımız.

"Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirdiler"

86-87 saattir buradayız. Bu bizim görevimiz. Farklı işlerimiz de var ve bunları sürdürmek zorundayız.

Siyaset çok kıymetlidir. Niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz hale gelmektedir. Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz hale getirmişlerdir. Burada uçak olmadığını meclis kürsüsünde söylediler. Allah korkunuz yok mu? Sabahtan akşama kadar en çok hakaret yiyenlerden birisiyim. Burada onlarca uçak ve helikopterle çaba sarf edenlerin hakkını ben savunmazsam enim adamlığım sorgulanır. İnsanlığımız sorgulanır. Çok da kötü bir şeydir.

"Eskiden böyle olaylarda muhalefet toplumu tahrik etmezdi"

Herkesin çabasını aziz vatandaşlarımız görüyor. İlk gece sandalyenin üzerinde 1 saat uyumadık bu bizim görevimiz. Bir orman yangınına siyasi muhalefet geldiğinde eskiden toplumu tahrik etmezdi. Yapabileceğimiz bir şey var mı denirdi. Bu yalan siyaseti Türkiye'de siyaseti niteliksiz bir hale getiriyor. Bu kadar sığ bir yapının burada siyasi muhalefet olarak bulunması orman yangını kadar tehlikeli bir durumdur.

Bizim helikopterlerimizin yüzde 90'ından çoğu gece görüşlüdür. O dağları gece gündüz geçiyoruz. Gece yangın söndürebilen hava araşları ayrı bir şeydir. Biz Türkiye'de gece yangın söndürebilen hava aracı kullandık mı? Evet geçen sene bunu denedik. Herkes kendi işini yapsın. Bu doğru olmayan işleri kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Bu değerlendirmeleri biz bile yaparken kılı kırk yarıyoruz. Bunlar teknik konular. Diğer insanların meslekleriyle alakalı ne kadar hakim olabiliriz. Mümkün değildir.